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В Татарстане выделят деньги на ремонт ДДН «Родник» в Набережных Челнах

Средства будут выделены на составление проектно-сметной документации будущих работ.

Депутат горсовета Набережных Челнов Виталий Агапов выступил с инициативой провести капремонт здания Дома дружбы народов «Родник». Глава республики Рустам Минниханов поддержал ее, решив выделить средства на составление проектно-сметных документов для реализации необходимых работ, рассказал мэр автограда Наиль Магдеев.

В своем выступлении Виталий Агапов подчеркнул, что реализация этого проекта поспособствует укреплению отношений народов республики.

 

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