В Татарстане выделят деньги на ремонт ДДН «Родник» в Набережных Челнах

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Депутат горсовета Набережных Челнов Виталий Агапов выступил с инициативой провести капремонт здания Дома дружбы народов «Родник». Глава республики Рустам Минниханов поддержал ее, решив выделить средства на составление проектно-сметных документов для реализации необходимых работ, рассказал мэр автограда Наиль Магдеев.
В своем выступлении Виталий Агапов подчеркнул, что реализация этого проекта поспособствует укреплению отношений народов республики.