Госавтоинспекторы РТ напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах

Татарстанские полицейские напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге в рамках социальной компании «Внимание на дорогу!», сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

«Отвлечение внимания участников дорожного движения на дороге стало одним из ключевых факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями», — уточнили в ведомстве.

Так, госавтоинспекторы провели с родителями и детьми профилактическую беседу, в рамках которой напомнили родителям об ответственности, а детям о безопасности и правилах перехода дороги.

Законопослушным участником акции полицейские раздали познавательные книжки, световозвращающие элементы и всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства».