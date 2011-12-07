Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Госавтоинспекторы РТ напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах

В рамках новой социальной кампании «Внимание на дорогу!» сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие.

Татарстанские полицейские напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге в рамках социальной компании «Внимание на дорогу!», сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

«Отвлечение внимания участников дорожного движения на дороге стало одним из ключевых факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями», — уточнили в ведомстве.

Так, госавтоинспекторы провели с родителями и детьми профилактическую беседу, в рамках которой напомнили родителям об ответственности, а детям о безопасности и правилах перехода дороги.

Законопослушным участником акции полицейские раздали познавательные книжки, световозвращающие элементы и всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства».

КВ
Лента новостей