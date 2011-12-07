Лето и дети: где подстелить соломку?

Какие травмы по недогляду взрослых получают ежегодно дети летней порой, знает и видит на практике заведующий нейрохирургическим отделением ДРКБ, врач-нейрохирург Владимир Иванов. По его словам, ежедневно в летний период регистрируется 40 — 50 обращений в одно только это отделение и большинство несовершеннолетних пациентов поступают с бытовыми черепно-мозговыми травмами. Вот несколько основных.

Падение младенцев

Порядка 100 малышей ежегодно травмируются при падении со столиков для пеленания, с двухъярусных кроватей, кресел, диванов.

— При этом мамы говорят: мол, только отвернулась, а ребенок уже скатился и получил повреждение, — заметил нейрохирург в ходе недавней пресс-конференции о профилактике детского травматизма в ИА «Татар-информ». — У детей такого возраста голова тяжелее и страдает в первую очередь: мы видим повреждения костей черепа, мозга. Конечно, детский мозг пластичен, но тем не менее все это может в дальнейшем сказаться на развитии.

Опасности улицы

Турники, подъезды домов, металлические конструкции на детских и спортивных площадках — вот основные объекты, которые становятся причинами травм юных граждан чаще всего. Много ребят поступает с последствиями падения с самокатов и велосипедов:

— Мы видим повреждения черепа и головного мозга. С самокатами не лучше: одно неосторожное движение — и удар о землю, — говорит Владимир Иванов. — Довольно часто приходится оказывать нейрохирургическую помощь с привлечением целой бригады врачей в ситуациях, когда ребенок ударился животом о велосипед при резком торможении, при этом получив разрыв печени, селезенки. Всегда в эти моменты хочется обратиться к родителям, чтобы не забывали о простых мерах предосторожности: шлеме, щитках, налокотниках и наколенниках, они существенно снижают степень травмирования.

Окно с угрозой

Еще одна причина получения серьезных травм в весенне-летний период — москитные сетки. Ребенок опирается на поверхность сетки, не понимая, что прочной преграды нет, и вылетает из окна. А с наступлением пляжного сезона дополнительный приток пациентов дает купание в водоемах без соблюдения правил предосторожности.

Внимание на дорогу

Дорожно-транспортные происшествия тоже вносят свою печальную лепту в статистику травматизма. Здесь речь идет о тяжелых травмах с повреждением скелета и внутренних органов. Только за 5 месяцев с начала года, по данным УГИБДД МВД РТ, в Татарстане зарегистрировано 125 ДТП с участием детей.

— Многие ситуации, с которыми мы сталкиваемся, можно было бы предотвратить. Просто нужно помнить, что ребенок — объект повышенного внимания, где бы он ни находился: дома, на улице или отдыхе, — резюмировал нейрохирург.