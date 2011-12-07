Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Салавату присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

Также данное звание получил заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

На очередной сессии Казанской городской думы мэр Казани Ильсур Метшин предложил удостоить звания «Почетный гражданин Казани» двух кандидатов.

Звание Почетный гражданин Казани будут присвоены заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву и народному артисту Татарстана Салавату Фатхутдинову.

Ранее на сессии Казанской городской думы было озвучено, что муниципальные выборы в Казанскую городскую думу 4-го созыва состоятся во второе воскресенье сентября — 13-го числа

КВ
Лента новостей