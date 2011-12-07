Салавату присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

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На очередной сессии Казанской городской думы мэр Казани Ильсур Метшин предложил удостоить звания «Почетный гражданин Казани» двух кандидатов.
Звание Почетный гражданин Казани будут присвоены заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву и народному артисту Татарстана Салавату Фатхутдинову.
Ранее на сессии Казанской городской думы было озвучено, что муниципальные выборы в Казанскую городскую думу 4-го созыва состоятся во второе воскресенье сентября — 13-го числа