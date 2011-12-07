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Татарстанский ЦНТИ презентует уникальную цифровую платформу для инноваторов и бизнеса

Цифровая платформа «ТатПатент» представляет собой глобальный сервис для реального сектора экономики РТ.

Татарстанский ЦНТИ презентует уникальную цифровую платформу для инноваторов и бизнеса «ТатПатент», сообщают разработчики.

«ТатПатент» представляет собой глобальный сервис для реального сектора экономики Республики Татарстан, который объединяет ряд направлений: проектный офис, сервис по созданию заявок на получение гранта Фонда содействия инновациями, информацию о мерах поддержки бизнеса, консалтинг по регистрации объектов интеллектуальной собственности и другое.

Презентация состоится 17 июня в 13.00 в Доме предпринимателя, а также в онлайн-формате в «IT-парке» по ссылке https://patentrt.ru/.

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