Татарстанский ЦНТИ презентует уникальную цифровую платформу для инноваторов и бизнеса «ТатПатент», сообщают разработчики.

«ТатПатент» представляет собой глобальный сервис для реального сектора экономики Республики Татарстан, который объединяет ряд направлений: проектный офис, сервис по созданию заявок на получение гранта Фонда содействия инновациями, информацию о мерах поддержки бизнеса, консалтинг по регистрации объектов интеллектуальной собственности и другое.

Презентация состоится 17 июня в 13.00 в Доме предпринимателя, а также в онлайн-формате в «IT-парке» по ссылке https://patentrt.ru/.