Почему выбрасывают домашних животных?

Елизавета Ивановна, 65 лет:

— В нашем доме всегда обитали четвероногие друзья — две-три кошки и обязательно маленькая собачка. И у меня, и у мужа слабость к животным. Даже мысль такая не возникала ни разу, чтобы от кого-то избавиться! Всякие питомцы бывают: и злые, и упрямые, и просто хулиганы… Но уживаемся с каждым, находим общий язык. Выкинуть питомца на улицу — безответственный и жестокий поступок.

Дина, 22 года:

— Есть у нас трехлетний кот Гаврик. Иногда он справляет нужду прямо в мои тапочки. Я очень старалась отучить его от плохого поведения, но он не слушался! И угрозами, и уговорами пыталась образумить питомца. Однажды не выдержала и отнесла на помойку. Вернувшись домой, опомнилась, помчалась обратно к мусорным контейнерам. Обнимала кота и просила у него прощения. Так что я, наверное, не смогу избавиться от домашнего животного. Мне до сих пор стыдно за ту выходку.

Тимур, 30 лет:

— Считаю, что агрессивным животным нет места рядом с человеком. Если бы собака или кошка напала на моего сына, избавился бы без зазрения совести: близкие дороже. Знаю, что некоторые животные выбирают в качестве туалета диваны и кресла. Этого бы я тоже, наверное, не стал терпеть,

отвез бы безобразника в деревню… Сейчас я хозяин немецкой овчарки — прекрасный пес, никаких хлопот не доставляет.

Петр Сергеевич, 48 лет:

— Животных не держу. В детстве у меня был кот Васька, тихий и послушный. Только гулял много по весне. Но думаю, что не смог бы никого выкинуть. Если уж решился на приобретение питомца, отнесись к новому члену семьи со всей серьезностью. Мы в ответе за тех, кого приручили. Считаю, что по отношению к братьям нашим меньшим можно судить о характере человека и его порядочности. Достойные люди не способны обижать животных и тех, кто слабее.

Роза, 27 лет:

— У моей маленькой дочери аллергия на шерсть животных. Выяснилось это, когда в доме появился котенок — красивая трехцветная девочка по кличке Лилу. До последнего не желали верить, что с пушистым комочком придется расстаться. Всей семьей плакали и переживали, сдавали анализы. Но лекарства от аллергии, к сожалению, не помогли. Долго подыскивали новую хозяйку. Хотелось, чтобы Лилу была счастлива. Сейчас кошечка живет у моей крестной в Чистополе. Здоровое и избалованное животное. Думаю, отдавать любимца на попечение других людей можно лишь в самом крайнем случае, если других вариантов не осталось.

Комментарий ветеринарного врача-терапевта Лейсан Ахметзяновой:

— Отказаться от ответственности за животное позволительно только в одном случае: когда имеется серьезная угроза здоровью человека. Легкие аллергические реакции могут вызвать выделения из носа, сухой кашель и, например, постоянное чувство усталости. Сами по себе данные симптомы не страшны. Однако в некоторых случаях аллергия влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Заболевание принимает тяжелые формы — такие как астма и анафилактический шок. Чтобы спасти себя или близкого человека, с домашним питомцем приходится расставаться. Но ни в коем случае нельзя выкидывать его на улицу или усыплять! Подойдите к выбору дальнейшей судьбы четвероногого друга со всей ответственностью. Постарайтесь, чтобы животное попало к добрые руки и поселилось там, где его будут любить.

Отдельная проблема — невоспитанные и агрессивные животные. К слову, в большинстве случаев поведение питомца поддается корректировке. Надо лишь обратиться за помощью к тренеру или инструктору по дрессировке. В конце концов, воспитание питомца — прямая обязанность его владельца. Но, к сожалению, люди часто относятся к домашним животным как к живой игрушке. И при первых же признаках трудностей сдаются и предают четвероногого друга.