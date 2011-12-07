В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

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В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По информации штаба, в казанскую городскую больницу №7 доставили 57-летнюю местную жительницу с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациентка страдала хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние женщины. Спасти ее не удалось.
Также госпитализирована в РКИБ женщина 1955 года рождения. У нее были схожие симптомы. Наличие коронавирусной инфекции в обоих случаях подтверждено в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 16 сентября в республике зарегистрировано 70 случаев смерти от COVID-19.