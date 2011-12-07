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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Причины кончины установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в казанскую городскую больницу №7 доставили 57-летнюю местную жительницу с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациентка страдала хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние женщины. Спасти ее не удалось. 

Также госпитализирована в РКИБ женщина 1955 года рождения. У нее были схожие симптомы. Наличие коронавирусной инфекции в обоих случаях подтверждено в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 16 сентября в республике зарегистрировано 70 случаев смерти от COVID-19.

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