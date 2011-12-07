Житель Высокогорского района осужден за попытку сжечь свою сожительницу

38-летний житель села Чирша, что в Высокогорском районе РТ, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.Было установлено, что летним вечером мужчина приревновал свою сожительницу к знакомому. Отметим, что в этот момент он был пьян. Порыв ревности гражданин решил выместить в удар лопатой по голове знакомого, но воплотить в жизнь намерения ему помешал другой мужчина. На этом 38-летний ревнивец не успокоился, облил сожительницу растворителем и поджег. Решением суда, мужчину ждут 8 лет «строгача».