Победительница конкурса «Новогодние реликвии» поехала к Кыш Бабаю со своей куклой

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поблагодарила наших читателей за участие в конкурсе, рассказав, что не только подписчики, но и сотрудники получили большое удовольствие от рассказов, присланных в редакцию. Приз победительнице - путевку на два лица в резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского района, вручила директор туристической фирмы «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» Юлия Таланова.- На протяжении многих лет стало доброй традицией в преддверии Нового года совместно с газетой «Казанские ведомости» проводить различные конкурсы. На этот раз его тема - «Новогодние реликвии». Очень важно, когда в семье сохраняются какие-то памятные вещи, передаваясь из поколения в поколение, - подчеркнула Юлия Иосифовна. - И желаю в новом году всем читателям «Казанских ведомостей» больше путешествовать по нашей республике, ведь она так же уникальна, как и город Казань.А Галина Ивановна в свою очередь рассказала, что сподвигло ее участвовать в этом необычном конкурсе:- Я люблю участвовать в творческих конкурсах. И поэтому, как только увидела на страницах газеты объявление о конкурсе, задумалась: а почему бы не попробовать? Скажу больше - этот конкурс сподвиг меня сделать куклу Кыш Бабая. И я стала продумывать детали его костюма, из чего сошью шубу, рукавицы… Обязательно постараюсь к нашему путешествию в резиденцию доделать куклу и повезти ее на свидание со старшим братом!После публикации эссе Галины Ивановны многие знакомые стали звонить и писать ей о том, что ее история побудила достать из заброшенных в угол коробок и мешков старые новогодние игрушки - те, к которым прикасались руки дедушек и бабушек, родителей… Многие задались вопросом: почему эти игрушки оказались незаслуженно забыты? Неужели мода на разноцветные елки и стилизованные новинки вытеснила из нашей памяти все то светлое и доброе, что было так дорого нашим предкам? - И вы знаете, многие после этого достали из коробок запылившиеся игрушки, нарядили ими елку, - продолжила Галина Ивановна.Ее давняя мечта побывать в резиденции Кыш Бабая осуществилась накануне старого Нового года. Галина Ивановна оказалась в сказке вместе с трехлетним внуком Марком. После поездки она поделилась впечатлениями:- Такое ощущение, что в тот день мы совершили настоящее путешествие во времени. Приехав в сказку к Кыш Бабаю, оказались в нетронутой цивилизацией природе. Даже снег там такой, какой бывает лишь в детстве: пушистый, чистый, искристый!Повстречав сказочных персонажей, внук поначалу немного испугался - до этого общаться так тесно с Кыш Бабаем ему не приходилось. Немного погодя Марк освоился и с удовольствием позировал с героями для фотосъемки. Познакомила я Кыш Бабая и с моей куклой в нарядной меховой душегрейке и рукавицах. Она получилась очень на него похожей, будто они и вправду братья. После теплого приема в резиденции нас ждали игры на свежем воздухе и мастер-класс. Примечательно, что в нашей группе были не только казанцы, но и волгоградцы, пермяки, москвичи, ижевчане. Так что популярность нашего Кыш Бабая растет и в масштабах всей России!