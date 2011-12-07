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В Азино при чистке дороги от снега чуть ли не завалило им припаркованный автомобиль

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

В Азино при чистке дороги от снега чуть ли не завалило им припаркованный автомобиль. Об этом в социальных сетях пожаловался местный житель, опубликовав видео разговора с сотрудниками коммунальной службы.

На кадрах видеоролика слышно, как автор комментирует процесс чистки дороги трактора, который сваливает снег в большую гору. Снимавший видео мужчина возмущен, что рядом на частной парковке стоит автомобиль девушки, выбежавшей к своей машине из-за угрозы завала.

Рядом оказались работники коммунальной службы. Все свои претензии мужчина решил озвучить на камеру. Те, в свою очередь, ответили, что машину девушки трактор не задевал.

Просмотрев гневный пост, пользователи в комментариях написали, что коммунальные службы хорошо справляются со своей работой, и предложили ему самому почистить двор лопатой.


КВ
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