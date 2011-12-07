В поселке Вишневка ввели карантин по бешенству

В казанском поселке Вишневка с 17.02.2020 введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Президент РТ. «Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории жилого массива Вишневка города Казани», — изложено в документе. Также в документе отмечается, что на время карантина из поселка нельзя будет вывозить домашних животных. Карантин будет снят после фиксации последнего случая заболевания животных бешенством на территории Вишневки. Читайте также: В Казани создают цивилизованные условия для животных — открыта гостиница и строится ветцентр.