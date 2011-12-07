В Заинске провели конкурс среди блогеров детсадовского возраста

10 февраля в Заинске подвели итоги II муниципального конкурса познавательных видеороликов «Маленький блогер». В нем приняли участие юные блогеры из 12 детских садов города Заинска, в возрасте от 5 до 7 лет. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений подготовили ролики на тему «Здоровое поколение».

Абсолютным победителем признан Агзам Сахбиев, представлявший на творческом состязании детский садик «Дюймовочка».

Организаторами необычного конкурса юных блогеров выступили детский сад «Аленка» г.Заинска и Управление образования Заинского муниципального района Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.