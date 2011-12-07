В Татарстане к концу текущего года появятся 19 новых гериатрических кабинетов

В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в Татарстане откроется 19 новых гериатрических кабинетов.

Помочь в этом году рассчитывают около 3,7 тыс. пожилым татарстанцам. Для этого к концу года в республике будут действовать 66 гериатрических кабинетов, 47 из которых уже выполняют свою функцию на базе 46 поликлиник в 26 муниципальных образованиях.

В них работают специально обученные врачи-гериатры, благодаря которым у пациентов выявятся симптомы «старческой астении», снижения остроты слуха, зрения и памяти. Так, стационарную гериатрическую помощь в этом году уже получили 1 тыс. 530 человек.

Открыть новые кабинеты планируется в Казани, Набережных Челнах, Лаишево, Камском Устье, Кукморе, Заинске и Менделеевске, а также в Аксубаевском, Алексеевском, Базарно-Матакском, Балтасинском, Высокогорском, Дрожжановском, Пестречинском, Новошешминском и в Черемшанском районах.