Зиля Валеева ответила, почему поправки к Конституции важны для представителей НКО

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева поделилась мнением о поправках к Конституции РФ. Они, по ее словам, нужны для продолжения и роста качества работ НКО, передает ИА «Татар-информ».

Валиева считает, что благодаря поправкам к основному закону России признается важность работы некоммерческих организаций, необходимым предоставить государственную поддержку. Аргументирует это она тем, что в период коронавирусной пандемии ее представители заняли достойное место и продемонстрировали, что «они такая мобильная и действенная сила».

Председатель также отметила, какую работу проделали волонтеры в стартовавшей акции «Ярдәм янәшә! Мы вместе», и как сами ее организаторы, оказавшись в непростой экономической ситуации, продолжили помогать другим.