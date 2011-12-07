Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ЦИК РТ поддержал идею провести многодневные выборы в сентябре

Голосование в 2-3 дня обеспечит безопасность избирателей на участках.

ЦИК РТ поддержал идею проведения многодневных выборов в сентябре этого года, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«При высокой активности избирателей Татарстана, высокой явке все это спрессовать в один день будет очень тяжело и опасно для здоровья всех участников избирательного процесса 2-3 дня — та самая цифра, которая должна реально обсуждаться», — отметил он.

Кондратьев также предположил, что сентябрьское голосование пройдет с использованием средств индивидуальной защиты.

КВ
Лента новостей