ЦИК РТ поддержал идею провести многодневные выборы в сентябре

ЦИК РТ поддержал идею проведения многодневных выборов в сентябре этого года, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«При высокой активности избирателей Татарстана, высокой явке все это спрессовать в один день будет очень тяжело и опасно для здоровья всех участников избирательного процесса 2-3 дня — та самая цифра, которая должна реально обсуждаться», — отметил он.

Кондратьев также предположил, что сентябрьское голосование пройдет с использованием средств индивидуальной защиты.