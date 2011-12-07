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В Татарстане с 17 августа отменяется обязательное ношение перчаток

В общественных местах все еще необходимо носить маски.

В Татарстане с 17 августа отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах, сообщил президент РТ Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме Правительства РТ.

«Мы понимаем, что везде имеем средства обработки рук, это должно быть. Там, где это есть, мы убираем обязательное ношение перчаток», — отметил глава республики.

Условие ношение защитных масок все еще является необходимым.

Напомним, с 17 августа в Татарстане разрешена работа театров, кинотеатров, концертных залов и цирка.

КВ
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