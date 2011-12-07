От химика до журналиста: почему люди бросают все ради программирования

Работа в it-сфере манит людей высокими зарплатами, интересными задачами и большими перспективами. И если одни сожалеют о упущенных возможностях и бояться изучать с нуля it, то другие готовы рискнуть всем ради программирования.

«Казанские ведомости» поговорили с людьми, которые оставили свое дело ради высоких технологий и прошли обучение в Школе 21, занимающейся подготовкой it-кадров. Насколько тяжело после работы с реагентами изучать коды и языки программирования и как увольнение помогает найти новое увлечение, — читайте в нашем материале.

«Мне нравилось учиться, но не понравилось учить»

Лидия Григорьева, 27 лет

По образованию Лидия — преподаватель немецкого. Девушка начала работать по специальности еще в студенчестве. Позже стала преподавать русский с английским. Спустя год она решила запустить собственные курсы, так Лидия проработала еще три года. Несмотря на прибыльную работу, девушка решила отказаться от преподавания. Говорит, что поняла, что ей «нравилось учиться, а учить нет», поэтому Лидия решила найти что-то новое.

«Я решила выбрать программирование. Случайно увидела объявление Школы-21 и решила, что это идеальный способ, потому что не хотелось учиться только теории», — рассказывает девушка.

Первые полгода Лидия совмещала работу с учебой, сначала полный рабочий день, потом на пол-ставки. Накопив определенную сумму, девушка при первой же возможности бросила работу и посвятила все время на учебу.

«Училась я каждый день. Когда работала, училась после работы и в выходные, когда только училась, часов по 12 проводила в школе. Там классная атмосфера, ты не только код пишешь, ты общаешься с разными людьми. Время летит незаметно и его хочется проводить в школе» — вспоминает девушка.

Сейчас Лидия работает по новой специальности — разработчик IOS приложений.

«Поиск работы занял у меня чуть больше года, у кого-то занимает 6-7 месяцев» — отметила она

Главным результатом обучения в it-школе Лидия считает быстрое нахождение работы. О своем выборе девушка ни разу не пожалела и бросать it точно не планирует.

Школьная ошибка привела к высоким технологиям

Александра Рябцова, 26 лет

Александра из Самары. По образованию химик-технолог, про it-сферу девушка начала задумываться, еще когда училась в школе. Но несмотря на тягу к высоким технологиям она выбрала область химии. Поработав в этой сфере четыре года, поняла, что работа химиком в лаборатории слишком скучна и серьезна.

«Химия такая серьезная работа, есть график, все здорово и стабильно, но это не для меня», — объяснила девушка свой выбор.

Тогда она поняла, что хочет вновь вернуться к мечте о информатике и решила рискнуть.

«Если зайдет, то зайдет, если нет, то нет. Когда я зашла в программирование, на третий день „бассейна“ [образовательный интенсив Школы 21] точно приняла решение — все, до свидания, химия. Программирование точно мое, я остаюсь», — делится воспоминаниями Александра.

Сейчас девушка учится в it-школе на дистанционном обучение. В Казань девушка приезжает только, когда не может самостоятельно понять определенные моменты в it и сдавать экзамены. Пока она пробует все возможное, открывая новые направления высоких технологий.

Сейчас Александра одновременно с обучением в школе, работает с детьми и преподает Python (язык программирования) в популярной игре Minecraft.

«Объясняя ребенку эту программу, я сама открываю для себя что-то новое, ведь ему нужно объяснить все детально. Я преподаю Python и мотивируюсь узнавать дальше и дальше. Это дело не только кормит меня, но и доставляет мне удовольствие» — рассказывает девушка.

Не стал программистом, потому что думал, что они ботаники

Роман Бейц, 26 лет

Роман родом из Тюмени. Он так же, как и Анастасия, задумывался о программировании еще в школе, но отказался от этой идеи. Как признался парень, люди, работающие в it, всегда казались ему «ботаниками в сандалиях с носками, которые настраивают „компуктеры“». Но как оказалось позже, он заблуждался.

Закончив школу, Роман поступил на физический факультет, но выбранная специальность ему совсем не понравилась. Поэтому он решил отчислиться и сменить сферу деятельность, став поваром.

«Я понимал, что работа повара временная. Чтобы развиваться в этой сфере, нужно учиться на шеф-повара, а это достаточно дорого», — рассказал Роман.

Поняв, что перспективы в кулинарии туманны, парень решил уйти в программирование. В Тюмени, откуда он родом, Роман не нашел it-курсов. Тогда он начал искать возможности в других городах, так он узнал про Школу 21 в Казани. Взяв отпуск, Роман собрал все накопления и поехал учиться в столицу Татарстана.

«На последние деньги я поехал в Казань. Обратный билет был только через 4 недели, поэтому в Казани я провел целый месяц» — рассказал Роман.

Несмотря на целеустремленность, обучение в Школе 21 далось ему нелегко из-за отсутствия даже базовых знаний в it-сфере. Парень был даже на грани отчисления.

По его словам, интенсив проходил в бешенном темпе и справиться с огромным потоком информации ему помогли «сокурсники», также проходившие обучение в Школе. Впоследствии они стали настоящими друзьями, поделился Роман.

«За время обучения я научился пользоваться терминалом, написал „библиотеку“ — копирующие стандартные функции языка С. Написал один графический проект, это движок 3D-игры. Дальше буду изучать С++, это всё по программе школы» — отметил парень.

Обосновавшись в общежитии учреждения, спустя месяц Роман все-таки вернулся в родной город, но только чтобы написать заявление на увольнение и забрать последние вещи для переезда. На данный момент Роман живет на накопления, также ему помогают родители, но скоро он планирует найти работу в сфере it.

«Моя профессия вымрет через десять лет»

Артур Файзуллин, 29 лет

По профессии Артур — бухгалтер, он также работает предпринимателем в сфере металлообработки. Своей работой он доволен, а программирование стало для него дополнением к основной деятельности.

«Я считаю, что бухгалтерия умрет через десять лет, и я буду не востребован на рынке труда, а программирование будет актуально», — объяснил свой выбор Артур.

К тому же, знания в программировании помогут предпринимателю лучше организовать свой бизнес. Например, Артур написал приложение для расчета материалов при калькуляции стоимость продукции, которое помогло оптимизировать работу.

За время пребывания в школе, помимо изучения программ и языков программирования, Артур, по его словам, научился правильно распределять время, теперь он старается спланировать все намного дальше, чтобы не образовалась проблема в последний момент.

«Со временем тяжело, приходится маневрировать между семьей, учебой, бизнесом и работой. Но я знаю, что в будущем обучение принесет мне только пользу, поэтому я готов отказаться от каких-то разовых развлечений в пользу обучения» — рассказал Артур.

В программирование он пришел в этом году, еще не определил для себя определенную сферу развития.

«Толчком к it-сфере стало увольнение»

Максим Тимофеев, 36 лет

Максим работал оператором телетрансляций в СМИ и монтажером. С первой работы его уволили из-за Covid-19, поэтому пришлось искать новую сферу деятельности.

«Программирование — это вызов себе, это стечение обстоятельств. У меня был выбор остаться монтажером, где мало платят, тогда за ипотеку платить бы не вышло» — объяснил Максим.

В 36 лет Максим пошел в программирование, так как считает, что потребность в людях растет и есть шанс найти работу. За год он изучил общий базовый академический курс по компьютерной грамотности и несколько курсов.

Но на данный момент, работы и денежных результатов в сфере it он не нашел. Мужчине приходится содержать семью за счет накопленных на первый взнос по ипотеке средств и подрабатывать на телетрансляциях.

К январю 2022 года Максим надеется попасть на стажировку в одну из казанских it-компаниий.

«С конкретным местом пока не определился, будет ясно после череды походов на собеседования» — отметил он.

Школа 21 — это проект, созданный при помощи финансирования Республики Татарстан и компании «Сбербанк». Обучение в it-школе совершенно бесплатное и каждый желающий развивать себя в сфере высоких технологий может обучаться здесь.