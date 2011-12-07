Самый татарский город Киргизии: татары и их наследие в Караколе

Каракол — это четвертый по величине город в Киргизии. Расположенный недалеко от озера Иссык-Куль, он несколько раз менял названия на Пржевальск и обратно.

Татарский торговый захват

Каракол считается самым «татарским» городом Кыргызстана. Он был основан в 1869 году, а к 1972-му тут насчитывалось 150 человек, большую часть которых составляли именно татары. Русских было, не считая военных, которые и начали строительство населенного пункта, всего 20 человек.

Татары, активный и предприимчивый народ, начали осваивать киргизские земли намного раньше, и в новом городе развернулись как могли. Население города занималось скотоводством, пчеловодством и садоводством. Значительную часть доходов составляла торговля — через год после официального основания в городе работали 52 лавки.

Дома сначала строили из сырцового кирпича, но после землетрясения в 1887 году, когда многие из них были разрушены, стали возводить дома из деревянных срубов под штукатуркой, украшенных резными деталями, наличниками и ставнями.

Торговый ряд на каракольских улицах Караванной и Токтогула построен купцами, в основном татарами. Старейшая мечеть города, расположенная неподалеку, также возведена ими. В времена СССР в ней располагался кинотеатр, сейчас зданию вернули статус культового сооружения.

В городских архивах Каракола можно встретить имена купцов Вали Ходжи, Фатиха Сулейманова, чей дом также сохранился в Караколе, и Каримовых.

Купец Каримов создал в 1877 году в Караколе кожзавод. И в городок потянулись скупщики, развернулись магазины и лавки. В 1906 году из 102 купеческих семей 78 составляли татары.

Здание на пересечении улиц Токтогула — Ленина принадлежало Хамзе Абдувалиеву, деду писателя Чингиза Айтматова. Выходец из Татарстана в Караколе также занимался торговлей и садоводством. По воспоминаниям, он возил в Каракол семена фруктовых деревьев, привлекая местных жителей к садоводству.

Уроженец деревни Мачкара, он был образованным человеком и восьми детям своим постарался дать хорошее образование. Так, его старший сын Сабир учился в Швейцарии. Мать писателя Нагима и ее сестры получили образование в мусульманской и русско-туземной школах. Они хорошо знали творчество Габдуллы Тукая и Александра Пушкина. Преподавали им татарки, окончившие женские медресе в Казани и Уфе.

Кстати, Сабир, вернувшись в Каракол, организовал в городе первый самодеятельный театр, где играла Нагима, что считалось дерзким вызовом существующим порядкам.

История Каракола и общества «Татулык»

76-летний Хаким Каипов, председатель совета старейшин общественного объединения «Татулык» в Караколе, рассказывает, что в конце 1800 годов его предки приехали сюда из Татарстана из-за давления (татары, в основном мусульманское духовенство, скрывались от российских властей, начавших компанию по обращению в христианство) и голода в поисках лучшей жизни.

«Мой дед по линии матери был религиозный человек, он здесь в мечети был имамом. А по отцу дед был земледельцем, выращивал пшеницу и держал скот», — вспоминает Каипов, пока мы с ним прогуливаемся по улицам самого татарского из киргизских городов.

«Наши предки-купцы, приезжие из Татарстана, жили здесь, и один из купцов Каримов Мухамбай открыл магазины, где продавал муку. Вот его здание позади нас — это был магазин. Он из Германии привез мельницу и был мукомолом», — рассказывает Хаким-абый.

Хаким Каипов при союзе работал водителем пассажирского автобуса. За время проживания в Караколе женился и воспитал четверых детей. Сейчас он уже давно на пенсии. Хаким Закиевич с теплотой вспоминает то время, так как сегодня пенсия небольшая и приходится работать, хотя и дети помогают. Отдушина Хакима Каипова — татарское объединение «Татулык», которое существует в Караколе уже долгие годы.

«Эту мечеть основал татарин Баширов в конце 1800-х годов, во времена Советского союза это здание использовали под кинотеатр, спортзалы, а уже позже здание восстановила татарская диаспора, и по сей день сюда приходят совершать намаз мусульмане. Она вновь стала полноценной мечетью», — сообщает Каипов, продолжая свою экскурсию.

Сегодня татарская диаспора Каракола, как и раньше, старается тоже не оставаться в стороне от многих городских событий. Тут не только отмечают такие события, как дни рождения Габуллы Тукая, Чингиза Айтматова и важные для татар праздники, Объединение ежегодно оказывает небольшую финансовую помощь больным, людям после инсульта и малоимущим. Причем помогает «Татулык» не только своим — татарам, но и представителям других наций.

«Наша диаспора каждый год активно празднует „Сабантуй“, в этом году из-за пандемии пришлось воздержаться, зато диаспора совместно с татарскими бизнесменами оказали гуманитарную помощь нуждающимися жителям», — рассказывает Хаким абы.

Наследница татарских купцов

Мархабат Шафигулину в Караколе знают многие. Она не только известная женщина-предприниматель, но единственная татарка-депутат местного совета. Именно она принимает участие во многих делах татарской диаспоры здесь.

Сложно было с ней договориться о встрече. Мархабат апа постоянно в делах. Но удалось встретиться в одном из крупнейших магазинов по продаже рыбы и мясных изделий в Иссык-Кульской области Кыргызстана, в магазине ее сети. Получается, что и сегодня тут работают татарские магазины, а значит, жив дух предков- предпринимателей.

Мархабат Шарифовна рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей», как начинала бизнес — так, например, в 90-х она собирала по соседям смородину и меняла ее на чай в Казахстане, далее возила разные товары уже в родной Каракол. Позже с сыном наладили поставку рыбы и мяса из Норвегии и России, открыли магазин, потом еще один и еще.

Идем с неугомонной татаркой на склад. Тут специально выдерживается минусовая температура для хранения замороженной и скоропортящейся продукции. Именно отсюда продукты питания поступают в городские магазины и на прилавки торговых точек Шафигулиной.

«Здесь в основном у нас мясо птицы, на другом складе у нас маринованная рыба, также мы сами изготавливаем специи — 12 видов, маринуем мясо — это крыло, бедро, голень и консервы, консервы, оказывается, кончились», — кажется, владелица сети магазинов знает, что лежит у нее в каждом уголке холодного склада.

Во дворе уже стоят на старте несколько грузовых для развоза продуктов питания по северному побережью Иссык-Кульской области. Завершив часть дел на производственной базе, она направляется на встречу с председателем татарской диаспоры. У нее намечена встреча с председателем татарской диаспоры Каракола Рахимовым Рамисом Насибулиновичем. Несмотря на наличие личного транспорта, Мархабат старается ходить пешком по родному городу.

Предпринимательница как председатель женского совета диаспоры организовывает с сыном Фархатом различные благотворительные мероприятия, а сейчас, говорит, в пандемийное время они особенно нужны. Так, например, ее совместно с татарской диаспорой Каракола предоставила помощь в виде продуктов питания нуждающимся жителям.

Вернувшись со встречи Мархабат рассказала и показала, как местные власти оценивали ее работу. На стене десятки различных дипломов, благодарственных писем, сертификатов и грамот. В углу большого и просторного кабинета установлен стеллаж с ними.

«Это медаль „Почетного гражданин Каракола“, это в честь юбилея Каракола — 150 лет, а это награда уже правительственная, вручили в прошлом году. А еще есть награда от налоговой инспекции как самые лучшие налогоплательщики», — рассказывает Шафигулина, которая, кажется, продолжает традиции татарских купцов, сыгравших большую роль в истории Каракола.

Ранее «Казанские ведомости» писали про самую известную татарочку маленького Каракола — тетю Фаю. Материал о ней «Кофе от аники Фаи: как в Киргизии живет татарка, переехавшая 50 лет назад» можно прочитать по ссылке.