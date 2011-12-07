Ильдар Нуриахметов возглавит следственный отдел в Набережных Челнах

Старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий рассказал о назначении нового руководителя следственного отдела в Набережных Челнах.

Им стал Ильдар Нуриахметов, ранее исполняющий обязанности челнинского следственного отдела весной текущего года. Соответствующий приказ о его назначении подписал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Отмечается, что до этого Нуриахметов работал в Центральном аппарате СУ СК РФ по Татарстану в должности руководителя пятого отдела по особо важным делам — налоговым преступлениям.