В «Доме Роналда Макдоналда» прошел «День Волонтера»

В этот день бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» в Казани собирает под одной крышей всех друзей, помогающих семьям, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ, чтобы сказать им спасибо. Мероприятие открыли депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, член комитета Госсовета РТ по социальной политике Ксения Владимирова и депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Анастасия Исаева. Директор «Дома Роналда Макдоналда» Юлия Маркова выразила благодарность участникам праздника: «Огромное вам спасибо за ваш вклад, за ваши эмоции и те добрые дела, которые вы делаете для наших жителей». Мероприятие также пришли поддержать заместитель министра образования и науки РТ Семен Федоров и заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова. Для гостей мероприятия была организована концертная программа. Выступление танцевальной группы StartUp зарядило зрителей энергией и позитивом. В интерактивной игре принимали участие не только гости мероприятия, но и жители бесплатной семейной гостиницы. Нотку волшебства мероприятию добавила музыкальная группа Doratti. По окончании концертной программы всех гостей праздника ждал торжественный фуршет и фотосессия на память.