В 2021 году в Татарстане к интернету подключат более 2,5 тыс. социально значимых объектов

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане в 2021 году у интернету подключат 2 557 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба минцифры РТ.
«Это: техникумы и колледжи, ФАПы и пожарные части, администрации сельских поселений и другие», — пояснили в ведомстве.
Общая сумма вложений составит более 2 млрд рублей, около 1 млрд предоставит федеральный бюджет.
Изначально планировалось подключить к интернету 802 объекта. Но за счет федеральных средств количество объектов увеличилось на 1 755.
Так, планируется провести высокоскоростной интернет в 1 283 ФАПа, три техникума и колледжа, 528 органов местного самоуправления, 120 пожарных частей, 541 культурное учреждение, 82 объекта Росгвардии.