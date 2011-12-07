В 2021 году в Татарстане к интернету подключат более 2,5 тыс. социально значимых объектов

В Татарстане в 2021 году у интернету подключат 2 557 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«Это: техникумы и колледжи, ФАПы и пожарные части, администрации сельских поселений и другие», — пояснили в ведомстве.

Общая сумма вложений составит более 2 млрд рублей, около 1 млрд предоставит федеральный бюджет.

Изначально планировалось подключить к интернету 802 объекта. Но за счет федеральных средств количество объектов увеличилось на 1 755.

Так, планируется провести высокоскоростной интернет в 1 283 ФАПа, три техникума и колледжа, 528 органов местного самоуправления, 120 пожарных частей, 541 культурное учреждение, 82 объекта Росгвардии.