Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В столице РТ мужчина убегал от воображаемых преследователей

Инцидент произошел вечером на ул. Чуйкова.
В выходные в спальном районе Казани мужчина убегал от воображаемых преследователей, сообщает «Татарстан-24». Гражданин бегал по тротуару и проезжей части, пытаясь скрыться от неизвестных. Поддержки у водителей странный пешеход не находил и он решил направиться в сторону больницы. Там его встретили сотрудники полиции, которым мужчина признался, что является наркоманом со стажем. Смутьяна, укрывавшегося от снайперов, передали бригаде психиатров.
КВ
Лента новостей