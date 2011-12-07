В столице РТ мужчина убегал от воображаемых преследователей

В выходные в спальном районе Казани мужчина убегал от воображаемых преследователей, сообщает «Татарстан-24». Гражданин бегал по тротуару и проезжей части, пытаясь скрыться от неизвестных. Поддержки у водителей странный пешеход не находил и он решил направиться в сторону больницы. Там его встретили сотрудники полиции, которым мужчина признался, что является наркоманом со стажем. Смутьяна, укрывавшегося от снайперов, передали бригаде психиатров.