Российский актёр театра и кино Константин Хабенский присоединился к татарстанской акции «Мы читаем Тукая». Видеоролик с ним выложил Президент РТ Рустам Минниханов в своих социальных сетях.

«Россия — большая и многонациональная страна. Здесь в мире и взаимном уважении живут русские, татары, украинцы, белорусы и много-много других национальностей. У каждого народа есть свои писатели, поэты. Их творчество для нас важно и интересно, потому что народы России — это большая дружная семья», — сказал Хабенский, после чего зачитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале».

Флешмоб «Мы читаем Тукая — Без Тукайны укыйбыз» был запущен в преддверии 135-летия Габдуллы Тукая.