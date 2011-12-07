Пять сотрудников УМВД по Нижнекамску получили 40 лет колонии за пытки

В Татарстане пятерых сотрудников УМВД по Нижнекамску обвинили в пытках и суициде 22-летнего Ильназа Пиркина, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Согласно материалам дела, в октябре 2017 года оперуполномоченные Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев выбивали у 22-летнего потерпевшего признание в 47 кражах, которые он не совершал, в целях повышения статистики. Спустя некоторое время парень покончил с собой, предварительно записав видеоролик с рассказом об издевательствах в полиции.

От неправомерных действий полиции пострадали еще трое молодых людей, двоих из которых заставляли взять на себя вину за самоубийство Пиркина.

МВД Татарстана провело проверку по результатам произошедшего и выявило нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и требований нормативно-правовых актов.

В итоге, четверо сотрудников были уволены из полиции, замначальника следственного управления УМВД по Нижнекамскому району был переведен на нижестоящую должность за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей, замначальника управления — начальник полиции, а также начальник полиции и начальник службы участковых были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены еще 10 сотрудников органов внутренних дел. Начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от занимаемой должности.

Суд приговорил начальника отделения по борьбе с ОПГ отдела уголовного розыска УМВД Рината Ахметшина к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, оперуполномоченного Гаделя Рахимова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, оперуполномоченного Игоря Филинова к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, оперуполномоченного Михаила Логачева к 8 голам лишения свободы в колонии общего режима, оперуполномоченного Наиля Миндубаева получил 6 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

Еще один фигурант дела стажер на должности оперативника Ильнар Гарипов скрылся от следствия и объявлен в розыск.