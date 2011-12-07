За сутки диагноз COVID-19 поставили 31 татарстанцу

В Татарстане по состоянию на 18 мая текущего года зарегистрировано 21 074 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 31 новый случай. 14 человек госпитализирован, 17 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 014 татарстанцев.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.