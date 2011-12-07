В центре Казани 30 августа запретят кататься на гидроциклах и лодках

В Казани в День города будет запрещено пользоваться маломерными судами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет также касается парусных, прогулочных и спортивных судов, включая байдарки и гребные лодки. Ограничения будут действовать с 21.30 до 22.30 30 августа. В это время запустят праздничный салют.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что до 20 сентября в Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя.