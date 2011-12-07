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В центре Казани 30 августа запретят кататься на гидроциклах и лодках

Будет ограничен участок от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

В Казани в День города будет запрещено пользоваться маломерными судами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет также касается парусных, прогулочных и спортивных судов, включая байдарки и гребные лодки. Ограничения будут действовать с 21.30 до 22.30 30 августа. В это время запустят праздничный салют.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что до 20 сентября в Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя.

КВ
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