«Единая Россия» выдвинула Ильсура Метшина на должность мэра Казани

Региональное отделение партии «Единая Россия» снова выдвинула Ильсура Метшина на должность мэра Казани.

На пост градоначальника Метшин избирался трижды. Вторым кандидатом стал бизнесмен Эмиль Хуснутдинов.

В голосовании по партийным спискам «Единая Россия» получила 68,35% голосов. Вместе с одномандатниками в Казгордуме четвертого созыва у нее будет 34 депутата, что больше чем у всех остальных партий вместе взятых.

Голосование по выбору председателя и мэра Казани состоится 21 сентября.