На мосту Миллениум столкнулось пять машин

На казанском мосту «Миллениум» столкнулось пять машин, одну из них выкинуло на металлическое заграждение.

Авария с участием нескольких машин на въезде на мост произошла 16 сентября. Тогда водитель Audi хотел «красиво» уйти на скорости сквозь транспортный поток, однако создал большую пробку с аварией в пять машин. На кадрах видеозаписи с камеры видеорегистратора одного из автомобилей появившейся в соцсетях видно, как Toyota после столкновения врезалась в металлическое ограждение. По предварительным данным, пострадавших нет.