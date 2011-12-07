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На мосту Миллениум столкнулось пять машин

Видео с моментом ДТП появилось в социальных сетях.

На казанском мосту «Миллениум» столкнулось пять машин, одну из них выкинуло на металлическое заграждение.

Авария с участием нескольких машин на въезде на мост произошла 16 сентября. Тогда водитель Audi хотел «красиво» уйти на скорости сквозь транспортный поток, однако создал большую пробку с аварией в пять машин. На кадрах видеозаписи с камеры видеорегистратора одного из автомобилей появившейся в соцсетях видно, как Toyota после столкновения врезалась в металлическое ограждение. По предварительным данным, пострадавших нет.

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