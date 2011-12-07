Приставы чуть не изъяли BMW у татарстанца, который задолжал долг по алиментам дочери.

35-летний житель Нурлатского района не выплачивал определенные судом денежные средства на содержание 7-летней дочери. В то время, как мужчина игнорировал свои обязательства, долг его стремительно рос. Всего отец задолжал 240 тысяч долга.

Так, разыскав автомобиль должника, судебные приставы составили акт описи и ареста его BMW 520d xDrive, после чего мужчина решил погасить долг сразу и в полном объеме. До этого мужчина не платил алименты с 2014 года.