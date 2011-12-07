Плохой и хороший родитель: как преодолеть разногласия в воспитании ребенка

Недавно мне довелось стать свидетелем ссоры между братом и его супругой. Началось все с того, что пятилетний сын полностью игнорировал просьбы отца, а когда тот требовал от него послушания, только смотрел на маму. Ребенка можно понять — его папа большую часть времени проводит на работе. Конечно, мама в таких случаях становится авторитетнее. Ведь неважно, насколько строго его накажет отец, если за исполнением наказания будет следить уже мама, которая пожалеет любимого сыночка.

Тогда и стало понятно, что проблема куда серьезнее. Ведь родители не сумели договориться о том, как они видят воспитание своего ребенка.

А что по этому поводу думают специалисты по семейным взаимоотношениям? Редакция «КВ» подобрала несколько популярных советов, которые могут помочь разрешить супругам конфликты, связанные с детьми.

Просьба о помощи

Первое, что нужно понять в таких ситуациях, — способна ли пара решить конфликт самостоятельно. В противном случае не стыдно обратиться за помощью к специалистам. Это могут быть семейные психологи, медиаторы. Последние помогут разобраться в конфликте, выступая в нем в качестве своеобразного третейского судьи. Такой подход помогает выявить корни ссоры. Специалисты нередко отмечают, что им зачастую даже не приходится влиять на ситуацию, поскольку в ходе такого разговора супруги сами находят выход из конфликта.

Не ищите виноватых

В конфликтных ситуациях люди склонны обвинять своих партнеров. Отец наступил на мелкую игрушку, оставленную на полу ребенком? Конечно, в этом виновата мама, которая не приучила сына к порядку, не проследила, чтобы тот убирал за собой! Очевидно, что это деструктивное поведение, провоцирующее ссору. Корректнее было бы сообщить о проблеме, никого в ней не обвиняя. Например, заметить, что всем пошло бы на пользу, если бы ребенок научился поддерживать порядок в доме.

Плюрализм мнений

Супругам совершенно необязательно во всех вопросах соглашаться друг с другом. В конце концов, взгляды родителей на воспитание ребенка могут значительно различаться. Главное в такие моменты — четко обозначать различие мнений. И об этом может знать ребенок. Однако важно при этом не обесценивать решений друг друга, когда один из родителей отменяет правило другого. Это может серьезно подорвать авторитет отца или матери в глазах ребенка. А при наличии конструктивного диалога, напротив, он будет видеть, что родители стремятся договариваться друг с другом.

В качестве компромисса можно время от времени брать на вооружение оба варианта супругов. Например, один из родителей считает, что ребенок должен ложиться спать в 9 часов вечера, а другой — в 10. Можно в качестве эксперимента опробовать каждый вариант по неделе, а потом обсудить выявленные плюсы и недостатки.

Конечно, нередко возникают ситуации, когда одна из сторон будет вынуждена отступить. Специалисты отмечают, что в таких случаях также важно сообщать супругу о своем возможном несогласии. Это демонстрирует уважение к мнению друг друга.

Принятие ошибок

Очевидно, что принятое решение необязательно окажется верным. Однако даже если время показало его несостоятельность, не следует спешить злорадно сообщать об этом супругу. «Твой план не сработал, давай попробуем по-моему?» звучит куда более примирительно.

Кроме того, нужно понимать, что дети очень быстро учатся манипулировать окружающими. Дав понять ему, что в ситуации виноват кто-то из родителей, вы предоставляете ему возможность извлекать выгоду из ситуации.

Скажем «нет!» авторитаризму

Конечно, родители должны пользоваться авторитетом перед детьми. Нередки и ситуации, когда большую часть решений берет на себя один из родителей. С одной стороны, это позволяет сформировать понятное распределение ролей внутри семьи.

Но все же следует понимать, что временами и глава семьи, кто бы он ни был, должен уступать своим домочадцам. Это не только способствует комфорту в доме, но и учит ребенка тому, что каждый человек имеет право на собственное мнение.

Нарушайте правила

Простые и понятные правила: зимой нужно носить шапку, перед едой мыть руки — помогают ребенку. Здесь спорить не о чем.

И все же иногда возникают ситуации, когда следует отступить от созданных правил. Важно при этом объяснять, что это исключение, например, «Светофор сломался, поэтому мы переходим дорогу без зеленого сигнала». То же самое касается и правил, установленных другим родителем. Важно понимать, что не следует скрывать подобных ситуаций. «Только маме не говори» — такого нужно избегать. Подобные фразы учат ребенка хитрить, врать, манипулировать окружающими.

И конечно, нужно понимать, что правила — не аксиома или догма. По мере взросления ребенка они нуждаются в регулярной ревизии и пересмотре.

Итог

Очевидно, что не существует единого рецепта воспитания ребенка. И тем не менее помочь в этом непростом деле может только конструктивный диалог. В этом сходятся все специалисты по семейным взаимоотношениям без исключения.