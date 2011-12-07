Восьмилетний казанец занял первое место в соревнованиях по экстремальным видам спорта в Москве

Восьмилетний казанец Карим Богослов занял первое место на Кубке ВДНХ по экстремальным видам спорта в категории «новички 6-9 лет». Москве. Он стал самым юным райдером, прошедшим на Чемпионат России, сообщили в администрации Кировского и Московского районов.

Карим учится во втором классе гимназии № 94 и тренируется каждый день по 12 часов. Кататься же на самокате Карим начал год назад, сначала в частном парке, а сейчас он продолжает тренировки в экстрим-парке «Урам» вместе в составе команды Toxic8Team.

«Мой кумир Райан Уильямс, я слежу за ним в YouTube. Он делает невероятные трюки, которые я тоже хочу научиться выполнять. А еще моя мечта — научиться делать трюк Frontflip, это сальто вперед. Я уже умею делать его в поролоновой яме, а теперь буду пробовать в фанбоксе», — рассказал Богослов.

Второклассник говорит, что надеется занять призовое место на соревнованиях в России и пройти на Чемпионат мира.