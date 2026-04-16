Татарстан вошел в число регионов РФ с наиболее серьезной нехваткой работников

еспублика оказалась в перечне территорий, где рынок труда испытывает максимальную напряженность. К такому выводу пришли аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). По словам руководителя ЦСР Павла Смелова, острый дисбаланс между спросом и предложением фиксируется в тех субъектах, где экономика динамично растет, однако возможности привлекать специалистов из соседних регионов заметно уступают московским.

В список проблемных зон, помимо Татарстана, вошли Севастополь, Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край, Приморье и Сахалин. При этом сам Смелов не склонен называть ситуацию «кадровым голодом»: он напоминает, что за последние четыре года общая занятость в стране выросла почти на 3 миллиона человек.

Тем не менее проблема в республике стоит остро. Накануне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая с отчетом перед Госсоветом, назвал дефицит персонала одним из ключевых факторов, сдерживающих экономическое развитие региона. Он подчеркнул, что вакансии есть практически во всех отраслях, но закрыть их не удается.

По данным платформы «Работа России», в настоящий момент в республике открыто почти 50 тысяч вакансий. А согласно прогнозу регионального Министерства труда до 2032 года, экономике Татарстана ежегодно требуется около 51 тысячи новых специалистов. Особенно остро нуждаются в сотрудниках обрабатывающие производства, сфера образования, здравоохранение и строительство. Основной запрос — на рабочие специальности и кадры со средним профессиональным образованием.