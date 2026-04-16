Более 3,5 тысячи административных дел возбудили в РТ благодаря «Народному инспектору»

С начала года жители республики активно помогают Госавтоинспекции фиксировать нарушения правил дорожного движения через систему «Народный инспектор». Как сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин, на основе обращений граждан уже возбуждено свыше 3,5 тысячи дел об административных правонарушениях. Еще 309 уведомлений в настоящий момент находятся в стадии рассмотрения.

По словам Самигуллина, «Народный инспектор» создает эффект неусыпного контроля за поведением водителей на дорогах и полностью доказывает свою эффективность. Каждое поступившее сообщение сотрудники ведомства держат на ежедневном контроле.

Примечательно, что активность граждан заметно выросла в последние недели. Если за январь и февраль поступило менее 3 тысяч уведомлений, то только за март и первую половину апреля их количество приблизилось к 4 тысячам. В Госавтоинспекции связывают этот всплеск с информационной поддержкой со стороны «Татмедиа» — освещение возможностей системы в средствах массовой информации дало ощутимый результат. Работу в этом направлении решено продолжать.