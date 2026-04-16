Гузель Валеева-Сулейманова: Часть национальных ремесел в РТ может исчезнуть

Гузель Валеева-Сулейманова - профессор, заслуженный деятель науки РТ, специалист в области истории татарского декоративного и изобразительного искусства, архитектуры, специалист по мусульманскому искусству Волго-Уральского региона.

Как познакомиться с татарским зодчеством

- Гузель Фуадовна, у архитектуры Казани нет национального лица: мы почти не видим русские и татарские народные орнаменты на фасадах многоэтажек и общественных зданий. Такая ситуация и в других регионах. Почему?

- После 1917 года во главу угла была поставлена задача унификации советской культуры, а национальные и региональные особенности не учитывались. Между тем кажущаяся монолитной русская культура очень многообразна. Сравните культуру жителей юга России, севера или азиатской ее части - разный говор, традиции, народное искусство и др.

В 1980-е годы наконец начали наделять национальным своеобразием архитектуру (в основном общественные здания), создавать городское пространство с этническими мотивами. Но это касалось только столиц союзных республик - Баку, Тбилиси, Алма-Аты, Ташкента и др.

В Советской Татарии национальные элементы в большинстве своем появились в монументально-декоративном оформлении интерьеров - гостиниц, ресторанов, кафе, вузов и др. На фасадах продолжали присутствовать образы советских рабочих, крестьян, спортсменов, ученых и др. Особенно монументальная пропаганда преуспела в молодых городах республики - Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске и др.

- Что нужно, чтобы национальная идентичность отражалась в городском пространстве?

- Необходима целенаправленная работа на уровне министерств, команд главного архитектора Казани и республики. Задачи должны быть поставлены с этапа создания техзадания на проектирование. Это стало бы подспорьем в создании собственной архитектурной школы в республике, а не в копировании мировых, в основном европейских, образцов.

- Татарский орнаментальный декор - это яркая цветовая гамма, текучесть линий и сложная система символов, в нем «отражается богатство художественного мышления народа, тонкое чувство ритма, пропорции», так вы пишете во введении к книге вашего отца, доктора искусствоведения Фуада Хасановича Валеева «Татарский народный орнамент». Деревянные дома в селах щедро отделывались многоцветными узорами. Как их сохранить для будущих поколений?

- Традиционные дома, построенные в 20-м веке, пусть не улицами, а несколькими домами, еще можно увидеть в Атнинском, Арском, Кукморском, Балтасинском и других районах Татарстана. Но они являются частной собственностью, и при ремонте их владельцы устраняют полихромную раскраску, характерную для татарской жилой архитектуры, орнаментальные детали, упрощают декор дома в целом. Постепенно исчезают и оформленные резьбой фасады, узорные заборы и ворота. Как правило, реставрируются только мечети, а также двухэтажные купеческие дома с целью размещения в них музеев.

Сохранением сельского, впрочем, и городского деревянного зодчества нужно заниматься планомерно, в идеале - на государственном уровне. В каждом районе, каждом селе должна работать такая программа.

- Что скажете о реализованных проектах?

- В регионах создаются этнографические музеи сельского деревянного зодчества под открытым небом. Зарубежная практика имеет много интересных примеров этого направления.

- А в Татарстане?

- Благодаря замечательному энтузиасту, потомственному плотнику Минедамиру Халимовичу Камальтдинову мы имеем возможность посетить частный этнографический музей под открытым небом. Комплекс находится в деревне Исаково Зеленодольского района. Минедамир Халимович выкупил старинные дома в деревнях Татарстана, а затем собрал из них комплекс татарской усадьбы и выстроил деревянную мечеть.

В селе Ямашурма Высокогорского района находится Музей-мастерская народных ремесел и прикладного искусства в здании бывшего цеха Арской фабрики кожаной обуви. Село Ямашурма издавна известно мастерами, создававшими традиционную обувь татар. Уже начиная с 19 века село являлось одним из массовых центров народного промысла по изготовлению сафьяновой обуви из узорной мозаики.

Музей был открыт также благодаря частной инициативе и подвижничеству Суфьи Хайбрахмановой, возглавляющей фонд «Туран Арт». Она создала его на средства федерального Президентского гранта на базе бывшей артели. Мне довелось принять участие в этой работе.

- А вот в Казани Музея декоративно-прикладного искусства нет.

- К сожалению, нет, а ведь он очень нужен - в том числе для сохранения и передачи подлинных традиций художественного мастерства. В республике есть Национальный музей РТ, однако это историко-краеведческий музей.

- Но ведь работал раньше Музей национальной культуры?

- Да, он находился в здании бывшего Ленинского мемориала, а 1990-е годы - национально-культурного центра «Казань». Сейчас это здание перепрофилировано под Национальную библиотеку РТ. В музее экспонировалось множество произведений декоративно-прикладного искусства, старинные артефакты, археологические находки, была этнографическая и письменная рукописная коллекции и др. Сейчас эта музейная коллекция находится под угрозой исчезновения, поскольку ютится в неприспособленных помещениях в разных зданиях.

Каменные мечети «срисовали» с деревянных

- Чтобы посмотреть татарскую архитектуру, горожане и гости Казани посещают Старо-Татарскую слободу, но эта локация - своего рода заповедник 19-го - начала 20-го веков. Где, кроме нее, можно увидеть старинные здания?

- Татарская национальная архитектура из камня мало представлена в городской среде Казани, о ней можно судить разве что по мечетям и особнякам знати в Старой и Новой татарских слободах. Все то, что прославляло Казань ранее 18-го века как крупный культурный и торговый центр, фактически было разрушено. Сохранилась первая каменная мечеть, построенная в Казани после ее завоевания Иваном Грозным, - это мечеть Марджани в Старо-Татарской слободе.

Можно также упомянуть Апанаевскую мечеть в Казани, мечеть в селе Нижняя Береске Атнинского района РТ. Они с минаретом на крыше - их строили по подобию деревянных сельских мечетей.

- ТЦ «Тюбетейка» в Московском районе с мозаичной отделкой, созданной в 1979 году с участием архитектора Розалии Нургалиевой, - одна из визитных карточек района. Запоминающаяся деталь для приезжающих в Казань - образ татарской девушки на здании пригородного вокзала (авторы Сергей Бубеннов, Виктор Федоров). Какие еще современные здания с татарским акцентом стоит отметить?

- Их немного. Из относительно недавних - здание Государственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева, гостиницы «Биляр Палас отель» и другие. Более ранние здание советского времени, например, Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля (1956 г.), построены в стиле советского неоклассицизма, но отличаются татарским орнаментальным декором в оформлении.

- Многие ждали, что новое здание театра им. Г.Камала будет отражать в своем облике национальные традиции.

- Это авангардная архитектура, во внешнем облике которой не просматривается связь с традиционной татарской. Связь может появиться за счет малых форм, установки скульптур, оформления парка. А вот в интерьере национальный образ есть. Ко мне за консультациями в плане включения татарского орнамента обращалась дизайнер интерьеров Наиля Кумысникова.

- Некоторые произведения монументального искусства в Казани под угрозой исчезновения, поскольку их не относят к объектам, которые нужно сохранять.

- Мне сложно понять, почему многие объекты не под охраной законодательства. В Италии и других странах здания, оформленные смальтовой мозаикой, фресками, витражами, сохраняются именно ради этих произведений, даже когда сама архитектура не представляет художественной ценности.

- Есть и поводы для оптимизма. В Кабмине РТ в начале марта состоялось заседание Межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, на котором рассматривали вопрос сохранения произведений с мозаикой, сграффито и панно. Какие образцы советского периода из уже утерянных вам особенно жаль?

- Для оформления здания речного вокзала, построенного в 1950-х, в Казань приглашали художника-монументалиста с мировым именем Чингиза Ахмарова. Он работал в русле синтеза классических традиций и татарского орнаментального искусства. В этом здании мастер создал витражи, мозаичные панно на фасадах и в интерьерах. При реконструкции эти произведения были ликвидированы.

При реставрации театра в 2000-е годы бесследно исчезли и уникальные панно - росписи Чингиза Ахмарова в интерьерах здания Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля («Танец», «Музыка», «Художник»).

Удивительно, что реакции правоохранительных органов по поводу исчезновения этих произведений не последовало.

Можно вспомнить и барельеф с портретом Галиаскара Камала, созданный родоначальником скульптуры в Татарстане Садри Ахуном. Барельеф размещался на стене у парадной лестницы в старом здании театра им. Г.Камала.

Что касается утраченных монументально-декоративных объектов начиная с 1980-х годов, то их множество, и все они стоили баснословных денег. Это смальтовые и керамические мозаики, витражи, росписи, шамотная керамика, фресковые и темперные росписи и другие ценные объекты.

- Вы читали лекции по искусству татар в Висконсинском университете США, Оксфордском университете в Англии. Как там оценивают наше прикладное искусство?

- Признают его высокий уровень технического мастерства и самобытности, соответствующий мировым достижениям. Дело в том, что в период Казанского ханства многие ремесленники были вынуждены бежать в села. Как результат, там получили развитие такие городские виды искусства и ремесел, как ювелирное с уникальной технологией бугорчатой филиграни, золотое шитье, обработка кожи по технологии кожаной мозаики с татарским швом и др.

Где мастера по металлу?

- Много ли ремесел в РТ рискуют оказаться забытыми?

- Еще лет 10 назад ситуация была острая, по некоторым видам искусства лишь один-два мастера оставались. Но теперь в этом направлении началась планомерная работа. Особенно «Таткультресурсцентром» при Минкультуры РТ («Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан». - Прим. авт.), который реализует многоцелевую программу развития народных художественных промыслов в РТ.

Привлекаются и обучаются мастера, организовываются конкурсы, мастер-классы, публикуются популярные книги и альбомные издания. Реализуются и крупные проекты: создана вышитая карта Татарстана, сделаны копии татарских костюмов с музейных образцов и многое другое.

Ресурсный центр, в частности, провел своего рода перепись, создав реестр имен мастеров народных художественных промыслов Татарстана. В нем более 500 человек.

А вот некоторые виды ремесел сейчас сложно возродить, это касается в основном художественной обработки металла. Не так давно в этом ряду были и художественное ткачество, войлочное и ворсовое ковроделие, которые сейчас, к счастью, возрождаются.

- Какие ремесла актуальны?

- Виды декоративно-прикладного искусства и ремесел, связанные с созданием подарочных и сувенирных изделий, этнического стиля в одежде. Массово популярны узорные принты на предметах костюма, вышивка, ковры, сувенирная игрушка, узорная обувь, даже оформление кроссовок и др. Современные дизайнеры мобилизовались на освоение татарского орнамента и образов этноидентичности.

- Вы как-то сетовали, что сувенирная продукция нередко некачественная с художественной точки зрения. Сценические костюмы тоже грешили недостоверностью. Получилось ли поднять уровень за последнее десятилетие?

- Да, ситуация меняется, и во многом благодаря тому же «Таткультресурсцентру». Например, в этом году были прорецензированы костюмы для фольклорных ансамблей народов, проживающих в семи районах Татарстана, включая Аксубаевский, Черемшанский, Алексеевский, Мамадышский, Муслюмовский. Почти каждый костюм был приведен в соответствие.

Не только качество, но и количество национальной продукции не вполне устраивает. В Старо-Татарской слободе в сувенирных лавках не хватает изделий национального ювелирного искусства, в частности, востребованы классические татарские серьги, украшенные филигранью (техника создания узоров из золотой, серебряной или медной проволоки. – Прим авт.). Хотя ювелиров на высоком уровне готовят в Казанском техникуме народных художественных промыслов, украшения в основном выполнены в общеевропейском стиле.

- Кстати, о ювелирном искусстве. Теперь уже доказано, что знаменитый головной убор русских великих князей и царей XIV–XVII веков, богато отделанный золотом и драгоценными камнями, -не византийского, а восточного происхождения.

- Да, шапка Мономаха отделана филигранью, характерной для мастеров Золотой Орды 14 века. В ее убранстве использован такие элементы татарского орнамента как лотос, шестиконечная звезда со вписанной в нее цветочной розеткой, семичастная розетка и другие. Мне довелось заниматься историей происхождения и технологией изготовления этого царского венца. По письменным источникам удалось прийти к заключению, что это была женская шапка. Открытие стало неожиданным для научного мира.

Принадлежала шапка Кончаке, сестре золотоордынского хана Узбека, вышедшей замуж за московского князя Юрия Даниловича и принявшей при крещении имя Агафья. Эта шапка была ее свадебным головным убором. Он пролежал несколько веков в сокровищнице Ивана 1 Калиты, к которому она попала по наследству от брата Юрия. Головной убор опушили мехом, убрали налобные подвески и вместо птичьих перьев (на манер казахских, туркменских и других девичьих головных уборов) в верхушке установили крест. Такая вот историческая метаморфоза. Об этом можно прочесть в моих публикациях на эту тему.

- В чем мы недооцениваем потенциал для развития ремесел?

- Думаю, недопонимаем важность целенаправленного художественного развития. Лишь глубоко познавая традиции, можно грамотно интерпретировать их в современном стиле.