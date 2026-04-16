В РТ родителей несовершеннолетних водителей начнут привлекать к уголовной ответственности

В республике уже возбуждено первое уголовное дело в отношении взрослых, которые позволили своим детям сесть за руль. Об этом на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил временно исполняющий обязанности главы татарстанской Госавтоинспекции Айрат Самигуллин. Заседание проходило под руководством заместителя премьер-министра РТ — руководителя аппарата кабмина Шамиля Гафарова.

Инцидент, ставший прецедентом, произошел в Кайбицком районе. Самигуллин подчеркнул, что о каждом дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних за рулем необходимо оперативно уведомлять Следственный комитет. Это нужно для того, чтобы привлечь родителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, он рекомендовал широко освещать каждый подобный случай в средствах массовой информации.

Статистика тревожная: с начала года инспекторы ДПС составили 168 протоколов в отношении мотоциклистов, и треть из них оказалась несовершеннолетними. В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана уже направила в республиканскую прокуратуру письмо с данными об аналогичных авариях с участием детей за прошлый год. Ведомство просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении родителей юных нарушителей.