В Татарстане назвали самые опасные участки дорог по числу аварий

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в республике фиксируется на трассах «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» и «Чистополь – Нижнекамск». Об этом на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил врио руководителя Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин. Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра РТ — руководителя аппарата кабмина Шамиля Гафарова.

Статистика выглядит тревожно: на региональных дорогах количество погибших в авариях выросло вдвое по сравнению с прошлым годом — с 18 до 36 человек. Самигуллин обратился к начальникам отделов внутренних дел, на чьих территориях проходят проблемные трассы, с требованием усилить контроль. Он поручил увеличить число нарядов ДПС, скорректировать размещение камер фото- и видеофиксации и регулярно отрабатывать аварийные участки в соответствии со служебными заданиями.

Одним из ключевых инструментов профилактики нарушений правил дорожного движения, по словам главы ГАИ, остаются приборы автоматической фиксации. В настоящее время чуть менее тысячи таких комплексов обеспечивают безопасность на федеральных, региональных и местных дорогах Татарстана.