Пригодятся ли внучке в отношениях с мужчиной бабушкины правила?

На первый взгляд показалось, что «Правила. Как выйти замуж за мужчину своей мечты» - обычная девичья ересь, поскольку название меня рассмешило. Но оказалось, это свод правил - банальных житейских правил, которыми пользовались наши бабушки и мамы, а точнее сказать, женщины, воспитанные в советское время: разговаривать с мужчиной по телефону не больше 10 минут, не засиживаться с ним на свидании больше полутора-двух часов, никаких рандеву ночью и, естественно, секса в течение минимум трех месяцев. В итоге все эти правила сводятся к одному: «До свадьбы ни-ни…»Конечно, как и многие женщины 21-го века, я эти правила нарушила и сделала неправильный выбор, который повлек неудовлетворенность своим браком. Пришлось пахать на двух работах - муж лежал дома на диване; голодать из-за нехватки денег на продукты и испытать в недолгой семейной жизни многое, многое другое плохое…Не поверите, но та книга здорово повлияла на меня! Я развелась с мужем-лентяем. У меня не было желания найти «принца», но я сделала простой вывод: если бы все эти правила узнала в подростковом возрасте, возможно, не совершила бы таких ошибок. И теперь на вопрос «Нужны ли правила в отношениях с мужчинами?» я отвечаю: «Да!»Современный мир давит скоростью и коммуникабельностью. Сейчас никто не стоит за зарплатой по три часа возле кассы: сунул карту в банкомат и получил деньги. У нас новые виды спорта, чтобы быстро похудеть, новые виды транспорта, чтобы быстро добраться из одной точки города в другую, гаджеты, небоскребы, которые строятся почти за месяц. Скорость в жизни, как молитва: хочу все и сразу! Так же и в отношениях: хочу скорее секс, хочу скорее погулять на свадьбе, похвастаться новыми фотками и впечатлениями, хочу детей, хочу, хочу… Неудивительно, что в 30 лет охота на пенсию.Между тем правила создают главное - фундамент для последующих крепких и долгих отношений, дают возможность сделать правильный выбор. Ведь соблюдая их, женщина сразу отсеет ненужный контингент мужчин. Эти правила девочка должна впитывать с молоком матери. А мама, воспитывая дочку, в первую очередь обязана развивать у нее уверенность в себе. На мой взгляд, именно с неуверенности и низкой самооценки начинаются все проблемы. Повзрослев и собрав свои детские комплексы, девушка готова отдать все до последнего, лишь бы кто-нибудь был рядом. Страх одиночества, роль матери для своего мужчины вместо жены, копирование в собственной семье отношений родителей - эти вроде бы банальные ошибки ведут к распаду пар и семей.Она идет на любую жертву, взвалив на свои плечи все ради того, чтобы ее мужчина был счастлив. Будет ли он это ценить? Нет, конечно. Каков итог подобных отношений? Сценарий таков: либо она живет и принимает все как есть, продолжая терпеть, либо ее мужчина находит любовницу и она получает еще кучу комплексов неполноценности.Конечно, начать следовать бабушкиным правилам в какой-то степени достаточно сложно - наш характер, сформированный родительским воспитанием, жизненными ситуациями, средой общения, тяжело идет на перемены. Но рациональное зерно в этих советах действительно присутствует. Возможно, прочитав эти правила, кто-то, как и я, пересмотрит свои взгляды на отношения двоих и изменит их в лучшую сторону.Как бы там ни было, я теперь знаю одно: хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не образуется сама собой. Она, как и любое человеческое творение, требует огромных усилий, внимания, терпения. А самое главное - умения строить ее.