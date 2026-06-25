В РТ назвали самые востребованные профессии для молодежи

Наиболее востребованы молодые специалисты в Татарстане сегодня в медицине, IT, банковской сфере, торговле и образовании. Об этом на форуме «Трудящаяся молодежь и общественные инициативы» заявила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, в перспективе до 2032 года спрос сместится в промышленность, технологии и транспорт — это отрасли, определяющие будущее республики. Кроме того, государство как крупный работодатель нуждается в молодых кадрах в здравоохранении, молодежной политике, образовании, культуре и сельском хозяйстве. По данным министра, ситуация на рынке труда требует системной профориентационной работы и активного вовлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики.