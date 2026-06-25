Житель Челнов получил два года колонии за избиение женщины велотренажером

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Республика
25 июня 2026  11:55

Суд Набережных Челнов приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за жестокое избиение сожительницы. Инцидент произошел 22 марта 2025 года в квартире на проспекте Сююмбике.

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, а также использовал в качестве оружия металлический велотренажер. Потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Сожительница просила суд о смягчении наказания, однако это не повлияло на приговор. Приговор вступил в законную силу.

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Житель Челнов получил два года колонии за избиение женщины велотренажером
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