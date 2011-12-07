Сегодня в 23.00 завершится голосование в рамках проекта «Великие имена России»

Экспертный совет на базе Общественной палаты РТ отобрал из множества имен выдающихся соотечественников, предложенных жителями республики на первом этапе проекта, 40 кандидатур для дальнейшего голосования. В него вошли Александр Арбузов, Евгений Батенчук, Владимир Бехтерев, Александр Бутлеров, Константин Васильев, Кул Гали, Сергей Горбунов, Максим Горький, Михаил Девятаев, Гавриила Державин, Муса Джалиль, Назиб Жиганов, Евгений Завойский, Николай Зинин, Галиаскар Камал, Виталий Копылов, Сергей Королев, Адель Кутуй, Николай Лемаев, Николай Лобачевский, Шигабутдин Марджани, Дмитрий Менделеев, Туфан Миннуллин, Каюм Насыри, Владимир Петляков, Салих Сайдашев, Гани Сафиуллин, Михаил Симонов, Николай Столяров, Магуба Сыртланова, Хади Такташ, Карим Тинчурин, Лев Толстой, Габдулла Тукай, Андрей Туполев, Баки Урманче, Марина Цветаева, Федор Шаляпин, Иван Шишкин, Рустем Яхин, сообщается на сайте Общественной палаты РТ.Каждый житель Татарстана может проголосовать и выбрать имена для следующего этапа голосования. Это можно сделать сегодня до 23.00 в официальных группах проекта «Великие имена России. Республика Татарстан». Десятка полуфиналистов будет представлена 19 октября.Кроме этого, с 16 октября до 19.00 сегодняшнего дня в Общественной палате РТ работает «горячая линия» для голосования в рамках проекта. Жители Татарстана могут позвонить по телефону 567-80-98.В проекте, посвященном присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников, олицетворяющих грандиозность, величие и славу страны, участвуют 45 аэропортов по всей стране, которые были определены на основании данных Росавиации по пассажиропотоку. В том числе международный аэропорт «Казань» и аэропорт «Бегишево».Идею общенародного конкурса, с которой выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество, активно поддержала Общественная палата России. В нашей республике конкурс проходит под патронажем Общественной палаты Татарстана. Полная информация о конкурсе, включая порядок, правила его проведения и список 45 городов-участников, размещена на официальном сайте проекта великиеимена.рф.Завершить конкурс и объявить имена, которые будут присвоены аэропортам, планируется 5 декабря.