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В Татарстане водитель люксовой иномарки сбил лося

ДТП случилось на трассе М-7.
Во вторник ночью на трассе М-7 «Порше» сбил лося, сообщают пользователи социальных сетей. Водитель автомобиля с номерами Республики Мордовия до последнего пытался избежать столкновения. Он задел животное по касательной. От полученных травм лось скончался на месте.
КВ
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