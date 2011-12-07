В Татарстане водитель люксовой иномарки сбил лося

Во вторник ночью на трассе М-7 «Порше» сбил лося, сообщают пользователи социальных сетей. Водитель автомобиля с номерами Республики Мордовия до последнего пытался избежать столкновения. Он задел животное по касательной. От полученных травм лось скончался на месте.