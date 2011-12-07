В Татарстане открылись пункты голосования на референдуме по самообложению. Всего сегодня, 18 ноября, голосование организовано в 844 сельских поселениях 43 муниципальных районов республики.Вынесенные на референдумы суммы самообложения, которые должны поддержать или отклонить местные жители, составляют от 100 до 2 тыс. рублей.В 2017 году участниками программы самообложения стали 875 поселений 43 районов Татарстана, жители которых смогли собрать 203,5 млн рублей. Тогда соответствующую практику поддержали примерно 90% жителей населенных пунктов, в которых прошел референдум.Как правило, из бюджета Татарстана принявшим участие в программе самообложения поселениям в порядке софинансирования перечисляются суммы, в четыре раза превышающие собранные средства. Все деньги направляются на решение повседневных задач. В общей сложности с 2014-го по 2017 год мероприятия по самообложению татарстанцев смогли привлечь более 2,8 млрд рублей.