У челнинского юноши обнаружили более 60 грамм наркотических веществ

В Набережных Челнах задержан 19-летний юноша, который имел при себе 44 свертка с неизвестным веществом, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В результате проведенной экспертизы было установлено, что вещество - синтетический наркотик PVP. Масса изъятого наркотика составила более 60 грамм. По предварительным данным, молодой человек занимался распределением свертков по тайникам. Возбуждено уголовное дело.