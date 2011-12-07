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У челнинского юноши обнаружили более 60 грамм наркотических веществ

Молодого человека задержали на остановке общественного транспорта.
В Набережных Челнах задержан 19-летний юноша, который имел при себе 44 свертка с неизвестным веществом, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В результате проведенной экспертизы было установлено, что вещество - синтетический наркотик PVP. Масса изъятого наркотика составила более 60 грамм. По предварительным данным, молодой человек занимался распределением свертков по тайникам. Возбуждено уголовное дело.
КВ
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