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Завтра состоится день правовой помощи

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ проведут 20 февраля день правовой помощи по вопросам пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства.
Организована предварительная запись по телефонам: 279-25-99, 279-25-02. Мероприятие пройдет с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Академика Парина, 16 (управление ПФР в Приволжском районе Казани). 
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