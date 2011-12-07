Первый звонок и стресс: почему нельзя ругать первоклассников

— Как родителям настроить будущего школьника?

— Хорошо, если и родители первоклассника, и сам школьник понимают, что в его биографии начинается новый этап. Он начинает жить в совершенно ином режиме, меняется, можно сказать, весь график жизни семьи. Ребенок попадает в новый коллектив, в непривычные рамки новых требований, иной формат отношений. Дома свой учебный уголок, домашние задания, которые желательно выполнять в условиях контроля и помощи домашних. С первых дней пребывания в школе первокласснику необходимо внушать важность учебы как формы деятельности.

— Мотивировать ребенка на учебу бывает очень непросто.

— Для чего люди учатся? Для того чтобы стать образованными, а именно: приобрести необходимые систематизированные знания, умения, навыки, которые будут нужны в будущей практической деятельности. При этом желательно, чтобы наш школьник как можно раньше это — с нашей помощью — осознал. К сожалению, даже выпускники школы порой не всегда понимают объективную ценность образования как для самого человека, так и для общества. Подчас бытует ложное представление о целях и путях — способах получения образования: «Вот поступишь в школу, учителя тебя научат, сделают образованным». Вера в учителя, конечно, необходима. Как и его роль носителя знаний, руководителя процесса обучения и воспитания. Но важно, прежде всего старшим, понять, что ученик не есть некий приемник знаний, получаемых от учителя. Нельзя стать по-настоящему образованным человеком лишь на основе пассивного восприятия и механического запоминания учебного материала. Ведь память наша просто не в состоянии удержать все сказанное учителем и услышанное от него. Познавательные способности человека развиваются, прежде всего, через собственные мыслительные усилия, самостоятельное обдумывание, переработку и анализ услышанного в школе, прочитанного в книге, учебнике.

— Роман Львович, где начинается роль учителя, а где — родителей?

— Учитель может обучить лишь того, кто хочет учиться и САМ учится, то есть осмысливает программный материал, а не заученно, механически его воспроизводит. Для этого ребенок должен овладеть необходимыми умениями и навыками, выработать у себя определенные моральные качества: волю, терпение, упорство. Родители должны приучать школьника к самостоятельному выполнению заданий в школе и дома, не отказывая ему при этом в дозированной помощи.

— Когда стоит отругать ребенка, а когда похвалить?

— Не следует ругать ребенка в случае неудачи — наоборот, надо приучать преодолевать трудности. Мы не должны скупиться на похвалу: для маленького человека чрезвычайно важна ситуация успеха, так формируется мотивация учения, настрой на успех, интерес к познанию нового. Желательно с самого начала внушить школьнику, что нет «ненужных» или малозначащих предметов — только усвоение всех учебных дисциплин делает человека всесторонне образованным.

— Как построить новый жизненный график ученика?

— Родителям следует помочь ребенку в распределении времени после школы на необходимый отдых, выполнение домашнего задания, досуг, ночной сон. Следите за динамикой настроения школьника. Резкая его смена, слезливость, истеричное поведение — сигнал психического дискомфорта. Не поленитесь лишний раз сходить в школу, посоветуйтесь с учителем, школьным психологом, если таковой имеется в школе. Вечером найдите время для беседы с сыном или дочерью: как прошел школьный день, каких новых друзей обрел ребенок, кто его сосед по парте. Поверьте, эти беседы дорогого стоят! А перед сном почитайте вместе книжку, как это вы делали в его уже вчерашней, детсадовской жизни.

— Что посоветуете родителям школьников?

— Ваш ребенок учится — уже учится! — в школе. Это нелегкая работа. Будьте рядом с юным учеником, дерзайте вместе с ним, постигайте вновь когда-то пройденное вами — ведь для него это только первые ступеньки крутой лестницы знаний, по которой ваш школяр совершает свое восхождение, порой «через тернии — к звездам»!