Возвращение Шарика

Появился грязный лохматый песик в доме моего соседа Ильи Ивановича лет 7 тому назад. Кошки здесь жили всегда, а вот собаки как-то не приживались. Двор этого частного дома походил на зоопарк. Помимо коз с козлятами, кур, цыплят, уток и гусей по весне здесь всегда находилось место галчатам и грачатам, выпавшим из гнезд, подброшенным котятам. А как-то два месяца здесь жил даже дикий утенок с перебитым крылом.

Увидев собаку, супруга Ильи Ивановича всполошилась: вдруг цыплят хватать начнет? Но хозяин принес теплой воды, выкупал несчастное создание, высушил дрожащую тварь полотенцем и накормил. Кличку придумали быстро — Шарик действительно напоминал лохматый шарик, даже глаз у него не было видно.

Во дворе он со всеми очень быстро подружился. На цыплят и кур, конечно, поглядывал, но не трогал. А с кошками даже из одной миски ел. Самое главное, по грядкам не ходил, только по тропочкам, радовался сосед. За это хозяева дали ему полную свободу. На цепь не сажали.

Больше всех Шарик любил хозяина. Вместе они и в магазин ходили, и в сад, и за грибами. А еще очень любили на лавочке возле дома сидеть. Шарик умел танцевать: встанет на задние лапки, передние подожмет и кружится. Только уши в разные стороны разлетаются! А вот лапу давать не любил. Так и жили. Каждый своим делом занимался: хозяева огород сажали, урожай выращивали, хлопотали во дворе, а Шарик честно охранял подворье. Кусать никого не кусал, но на чужих лаял. И вдруг заболел…

Умер он на своем посту — возле калитки. Словами трудно передать, как переживали хозяева… У Ильи Ивановича даже сердечный приступ случился. «Шарик умер, видно, и мне скоро», — повторял 80-летний хозяин. Домашние не на шутку испугались: что делать, как старику помочь? Правнуки решили, надо найти собаку, похожую на Шарика, и принялись искать по интернету. Сначала искали в собачьих приютах, потом по объявлениям. И нашли!

Собака, очень похожая на Шарика, причем с той же кличкой, оказалась на временном содержании. Ее хозяин три месяца назад был вынужден неожиданно уехать в другой город. Взять с собой собаку не смог, попросил присмотреть соседей, которым и разрешил отдать пса в хорошие руки. И вот теперь его везли за 200 километров к новому хозяину…

Открыв дверь незнакомому молодому человеку, Илья Ильич не мог вымолвить ни слова. На поводке, помахивая пушистым хвостом, стоял его Шарик! «Мы приехали по звонку, — улыбаясь, произнес нежданный гость. — Сказали, что вам очень нужна именно такая собака».

Словно поняв, что происходит, Шарик-2 лизнул руку новому хозяину и дал лапу. Жизнь продолжается!

Автор: Галина ШМЕЛЕВА