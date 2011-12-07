В Казани на зимних корпоративных играх встретились спортсмены-любители со всей страны

Спортсмены-любители состязались в таких дисциплинах, как хоккей с шайбой, лыжные гонки, скоростной спуск на лыжах и сноуборде, мини-футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, стендовая стрельба, гиревой жим, отжимания, подтягивания, армрестлинг, перетягивание каната, боулинг, настольный теннис и настольный хоккей, дартс, шашки, шахматы, длинные нарды, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. ??В день старта зимних корпоративных игр прошла дискуссионная панель «Возрождая спортивные ценности», в ходе которой министр спорта РТ Владимир Леонов и президент всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев подписали соглашение о сотрудничестве ВФСО «Трудовые резервы» и Республики Татарстан в области корпоративного спорта и о совместном ведении деятельности, направленной на развитие массового и любительского спорта. В рамках зимних корпоративных игр был разыгран Кубок дебюта «Трудовые резервы», победителем которого стал хоккейный клуб «Искра» из Новосибирска, второе место у хоккейного клуба «Вивастер» (Москва), третье место также у москвичей - хоккейного клуба «Трудовые резервы». Кроме того, в программе соревнований состоялся турнир по мини-футболу среди незрячих спортсменов, победителем которого стала сборная команда Московской области. Развлекательная программа для участников включила в себя интеллектуальную игру и различные конкурсы.В общекомандном зачете зимних корпоративных игр места распределились следующим образом:1-е место завоевала сборная команда Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ);2-е место - холдинговая компания государственной корпорации «Ростех» «СИБЕР»;3-е место - команда «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) из Коломны.Соревнования проводились при поддержке государственной корпорации «Ростех», Министерства спорта Республики Татарстан, а также государственной компании «Рособоронэкспорт». Впервые соревнования прошли под эгидой всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».