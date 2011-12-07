В Казани побит температурный рекорд 1963 года, сообщили синоптики гидрометцентра РТ.

По данным специалистов, последний раз самая высокая температура 19 февраля была зафиксирована в 1963 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +1,8 градуса. В этом году температура воздуха составила +2 градуса.

Синоптики отметили, что аномальное потепление связано с влиянием Североатлантического циклона на большую часть территории России. Зимняя температура нормализуется на следующей неделе.