Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани побит температурный рекорд 1963 года, сообщили синоптики гидрометцентра РТ.
По данным специалистов, последний раз самая высокая температура 19 февраля была зафиксирована в 1963 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +1,8 градуса. В этом году температура воздуха составила +2 градуса.
Синоптики отметили, что аномальное потепление связано с влиянием Североатлантического циклона на большую часть территории России. Зимняя температура нормализуется на следующей неделе.