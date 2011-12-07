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В Казани побит температурный рекорд 1963 года

На 0,2 градуса поднялись столбики термометров по сравнению с рекордом 1963 года

В Казани побит температурный рекорд 1963 года, сообщили синоптики гидрометцентра РТ.

По данным специалистов, последний раз самая высокая температура 19 февраля была зафиксирована в 1963 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +1,8 градуса. В этом году температура воздуха составила +2 градуса.

Синоптики отметили, что аномальное потепление связано с влиянием Североатлантического циклона на большую часть территории России. Зимняя температура нормализуется на следующей неделе.

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