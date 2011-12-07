В весенние каникулы будут работать 152 пришкольных лагеря

Стоимость путевки в пришкольный лагерь составляет 1150 рублей. Родители заплатят всего 15% от этой суммы - 172 рубля, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Во время весенних каникул запланировано множество разнообразных мероприятий, приуроченных к Году театра, Году рабочих профессий, празднованию 100-летия ТАССР и Дня Победы.В Казани активно будут работать центры дополнительного образования, подростковые клубы. В рамках городского мультипроекта «Воспитание юного казанца» свыше 3 тысяч школьников будут готовиться к хоровому фестивалю, посвященному празднованию Дня Победы. Юные участники игры «Что? Где? Когда?» будут участвовать в интеллектуальном проекте, который пройдет в честь 100-летнего юбилея ТАССР.Во время весенних каникул юнармейцы - активисты всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» проведут тренировки перед ответственным событием. Им предстоит участвовать в торжественном марш-параде Казанского гарнизона, посвященного 74-й годовщине Великой Победы.Завершатся весенние каникулы 31 марта. В понедельник, 1 апреля, для школьников опять начнутся уроки.