Детские площадки должны быть безопасными, яркими и интересными

В роли экспертов выступили технический и судебный эксперт Ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «Город» Наталья Зинченко и партнер архитектурного бюро «Дружба», специалист в области пространств для детей Белла Филатова. Модератором встречи стала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

— Мы будем учитывать три ключевых аспекта при выборе оборудования, — обозначила основные тезисы дискуссии Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Первый — это польза для развития ребенка и игровая ценность. Второй — безопасность площадки. Третий — создание условий для дальнейшего содержания площадки и поддержания безопасности.

Важной темой для обсуждения стало то, как сделать детскую площадку интересной для ее основных посетителей.

— Наше бюро много лет занимается созданием детских пространств, — прокомментировала Белла Филатова. — Едва начав этим заниматься, мы обнаружили, что невозможно заниматься этим без детей, поэтому мы организовали лабораторию по исследованию детского восприятия, где мы вместе с ними проектируем как соавторы. Городская среда — колоссально важный для развития детей фактор.

Эксперт выделила несколько способов привлечь внимание ребенка. Так, детей привлекают яркие цвета, однако специалист отметила, что при оформлении площадки необходимо избегать излишней пестроты. При этом интересу детей способствует тематическое оформление.

Отдельно Белла Филатова остановилась на возможности трансформации площадки детьми и использовании естественных материалов. Такой подход не дает пространству надоесть ребятам.

— Некоторые родители считают, что естественные материалы смотрятся дешевле и служат хуже, чем пластик, — заметила Белла Филатова. — Но это миф, ведь они так же долговечны, а вдобавок красиво стареют и положительно влияют на психику детей.

Помимо творческой составляющей организации детских пространств, были обсуждены и вопросы безопасности на них. Так, Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что при строительстве детских площадок по программе «Наш двор» используются только материалы и оборудование, имеющие международную сертификацию.

— С 1 июня для всех поставщиков начинает действовать обязательная сертификация, — прокомментировала Наталья Зинченко. — За нарушение этого требования предусмотрена уголовная ответственность.

Специалист сообщила, что на детских площадках Татарстана будут использованы исключительно ударопоглощающие покрытия. В частности, в качестве основы покрытия пространств предлагается песок, предотвращающий травмы детей. Однако эксперт отметила, что применение этого материала требует организации соответствующей системы водоотведения и регулярной уборки.

Программа «Наш двор», в рамках которой запланировано благоустройство дворовых пространств по всей республике, была инициирована Президентом РТ Рустамом Миннихановым. С 2020 по 2024 год планируется провести ремонт дорог и тротуаров, наружного освещения, установку детских площадок, озеленение и многое другое.